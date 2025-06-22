Зеленський: Маємо докази, що Росія готує нові військові операції в Європі

На фото президент Володимир Зеленський та керівник ГУР МО Кирило Буданов / V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, Росія готує нові військові операції на території Європи.

Джерело: заява президента Зеленського після доповіді керівника ГУР МО Кирила Буданова

Дослівно: "Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи".

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Деталі: Також Зеленський відзначив, що санкції по російській економічній системі завдають дуже відчутних збитків.

Це, на думку президента, підтверджує правильність стратегії щодо посилення міжнародного тиску.

Зеленський наголосив, що Україна інформуватиме партнерів про факти, які здобула розвідка, і вже готує спільні рішення з Британією та Євросоюзом задля зміцнення захисту Європи.

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