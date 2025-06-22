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Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе

Ольга КацимонВоскресенье, 22 июня 2025, 16:43
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
На фото президент Владимир Зеленский и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новые военные операции на территории Европы.

Источник: заявление президента Зеленского после доклада главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова

Дословно: "Мы фиксируем дальнейшую интеллектуальную деградацию российского руководства и имеем доказательства того, что они готовят новые военные операции на территории Европы".

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Детали: Зеленский также отметил, что санкции наносят российской экономике серьёзный ущерб.

По мнению президента, это подтверждает правильность стратегии по усилению международного давления.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет информировать партнёров о фактах, полученных разведкой, и уже готовит совместные решения с Великобританией и Европейским союзом для укрепления защиты Европы.

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Предыстория:

ГУРЗеленскийРосcияЕвропа
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