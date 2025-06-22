Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новые военные операции на территории Европы.
Источник: заявление президента Зеленского после доклада главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова
Дословно: "Мы фиксируем дальнейшую интеллектуальную деградацию российского руководства и имеем доказательства того, что они готовят новые военные операции на территории Европы".
Детали: Зеленский также отметил, что санкции наносят российской экономике серьёзный ущерб.
По мнению президента, это подтверждает правильность стратегии по усилению международного давления.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет информировать партнёров о фактах, полученных разведкой, и уже готовит совместные решения с Великобританией и Европейским союзом для укрепления защиты Европы.
Предыстория:
- Ранее в ГУР рассказали, как Россия формирует лояльную Кремлю африканскую элиту.