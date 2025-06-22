Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність

Президент Володимир Зеленський очікує на повний звіт щодо обставин та наслідків ракетного удару РФ по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули військовослужбовці.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар – не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність".

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Деталі: Президент також повідомив, що мав розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, щодо застосування дронів підрозділами Нацгвардії та необхідності знищення російських дронів-розвідників.

"Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн", – сказав Зеленський.

Що передувало: У неділю російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії – щонайменше троє людей загинуло та 14 поранених.