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Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 22:44
Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує на повний звіт щодо обставин та наслідків ракетного удару РФ по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули військовослужбовці.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар – не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність".

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Деталі: Президент також повідомив, що мав розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зокрема, щодо застосування дронів підрозділами Нацгвардії та необхідності знищення російських дронів-розвідників.

"Окремо говоритиму на тижні з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде – і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів – з частиною європейських країн", – сказав Зеленський.

Що передувало: У неділю російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії – щонайменше троє людей загинуло та 14 поранених.

Зеленськийракетний ударЗбройні сили
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