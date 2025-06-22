Росія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

У неділю російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії – щонайменше троє людей загинуло та 14 поранених.

Джерела: Сухопутні війська ЗСУ, полковник Віталій Саранцев у коментарі УП

Деталі: Станом на 19:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

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Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев у коментарі УП повідомив, що йдеться про тимчасовий полігон для проведення додаткових занять з особовим складом на півдні країни.

В ефірі телемарафону Саранцев уточнив, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по полігону ракетою "Іскандер-М".

Пряма мова Саранцева: "‎Це був не постійний, а тимчасовий тренувальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. Майже весь особовий склад ще за кілька хвилин до удару був розосереджений і перебував в укриттях. На жаль, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість із них якраз виявилися постраждалими".

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На момент атаки на полігоні тривали навчання з особовим складом.

Для з’ясування обставин створено спеціальну комісію, на місці працюють правоохоронні органи. Також вживаються додаткові заходи безпеки на випадок повторних атак з боку РФ.

Дослівно з повідомлення Сухопутних військ ЗСУ: "Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах".

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