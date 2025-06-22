Росія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
У неділю російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії – щонайменше троє людей загинуло та 14 поранених.
Джерела: Сухопутні війська ЗСУ, полковник Віталій Саранцев у коментарі УП
Деталі: Станом на 19:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.
Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев у коментарі УП повідомив, що йдеться про тимчасовий полігон для проведення додаткових занять з особовим складом на півдні країни.
В ефірі телемарафону Саранцев уточнив, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по полігону ракетою "Іскандер-М".
Пряма мова Саранцева: "Це був не постійний, а тимчасовий тренувальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. Майже весь особовий склад ще за кілька хвилин до удару був розосереджений і перебував в укриттях. На жаль, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість із них якраз виявилися постраждалими".
На момент атаки на полігоні тривали навчання з особовим складом.
Для з’ясування обставин створено спеціальну комісію, на місці працюють правоохоронні органи. Також вживаються додаткові заходи безпеки на випадок повторних атак з боку РФ.
Дослівно з повідомлення Сухопутних військ ЗСУ: "Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах".
Передісторія:
- 4 червня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.
- 1 червня російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – тоді щонайменше 12 військових загинуло та понад 60 були поранені.
- Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.