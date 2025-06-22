Зеленский ожидает отчета о ударе по полигону: Требуется полная ответственность

Президент Владимир Зеленский ожидает полного отчета об обстоятельствах и последствиях ракетного удара РФ по полигону на юге Украины, в результате которого погибли военнослужащие.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ожидаю также полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар – не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Требуется полная ответственность".

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Детали: Президент также сообщил, что беседовал с министром внутренних дел Игорем Клименко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в частности, о применении дронов подразделениями Нацгвардии и необходимости уничтожения российских дронов-разведчиков.

"Отдельно буду говорить на неделе с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков. Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет – и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров – с частью европейских стран", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: В воскресенье, 22 июня, российские войска нанесли ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад украинской армии – по меньшей мере три человека погибли и 14 ранены.