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Массированная атака на Киев: повреждены здания, метро и автомобили, по меньшей мере 5 раненых

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 01:09
Массированная атака на Киев: повреждены здания, метро и автомобили, по меньшей мере 5 раненых
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты. Известно о как минимум пяти пострадавших.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "В Соломенском районе пока один пострадавший. Медики осматривают".

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Детали: По словам Ткаченко, в Соломенском районе горит крыша нежилого здания в результате попадания обломков российского беспилотника.

В 01:21 Ткаченко сообщил о попадании в многоквартирный дом в Святошинском районе. Также в Святошинском районе обломки упали на открытой территории.

В Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и, предварительно, без пострадавших.

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В КГВА сообщили о последствиях как минимум в пяти локациях в Соломенском районе.

В том числе повреждены бизнес-центр и учебное заведение. Значительное количество выбитых окон.

"В Соломенском районе пожар в частном секторе", – сообщил Кличко.

Вскоре в КГВА сообщили о госпитализации двух пострадавших мужчин в возрасте 56 и 61 год в Соломенском районе.

Обновлено в 01:47. "Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", – сообщил Ткаченко.

Обновлено в 02:28. Во время массированной атаки российских дронов-камикадзе на Киев одновременно объявили угрозу применения баллистического оружия. В столице прозвучала серия мощных взрывов.

Обновлено в 03:18. Согласно сообщению начальника КГВА, в Голосеевском районе в результате атаки повреждены 2 автомобиля и бизнес-центр. В Деснянском районе во дворе жилого дома образовалась воронка.

Обновлено в 03:37. В КГВА сообщили, что в Святошинском районе Киева зафиксированы последствия как минимум в четырех локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар возле жилого дома и повреждение нежилого помещения.

Обновлено в 03:53. "Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория – остановка. Здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, без госпитализации", – отметил Ткаченко.

Обновлено в 04:25. Кличко сообщил об увеличении количества пострадавших в Святошинском районе до трех.

Также мэр сообщил о новых пожарах в двух местах в Шевченковском районе и о возгорании в нежилом здании в Подольском районе.

"Всего на данный момент пять пострадавших в столице сегодня ночью", – сообщил Кличко.

Обновлено: В 04:33 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

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