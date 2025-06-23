Масована атака дронів на Київщину: одна загибла, 8 поранених, пошкоджено будинки й готель
У ніч на 23 червня Київська область зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку РФ. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватні будинки, автомобілі, готель, сталися пожежі. Є загибла та вісім поранених.
Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Пряма мова: "В Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено".
Деталі: За словами начальника ОВА, у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та три автомобілі.
У Бориспільському районі сталася пожежа у двох приватних будинках.
Оновлено: О 04:30 Калашник уточнив інформацію щодо постраждалих внаслідок російської атаки.
Пряма мова: "На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.
Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці".
Оновлено: О 05:23 оголосили відбій повітряної тривоги.
Оновлено о 06:28. За інформацією ДСНС, кількість постраждалих зросла до восьми.
Передісторія:
- В ніч на 23 червня у Києві та області, а також багатьох інших регіонах зафіксовано велику кількість ворожих ударних БпЛА.