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Масована атака дронів на Київщину: одна загибла, 8 поранених, пошкоджено будинки й готель

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 02:46
Масована атака дронів на Київщину: одна загибла, 8 поранених, пошкоджено будинки й готель
Фото: Микола Калашик

У ніч на 23 червня Київська область зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку РФ. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватні будинки, автомобілі, готель, сталися пожежі. Є загибла та вісім поранених.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: "В Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено". 

Деталі: За словами начальника ОВА, у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та три автомобілі.

У Бориспільському районі сталася пожежа у двох приватних будинках.

Оновлено: О 04:30 Калашник уточнив інформацію щодо постраждалих внаслідок російської атаки. 

Пряма мова: "На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.

Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці".

Оновлено: О 05:23 оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 06:28. За інформацією ДСНС, кількість постраждалих зросла до восьми.

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