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Массированная атака дронов на Киевскую область: одна погибшая, 8 раненых, повреждены дома и отель

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 02:46
Массированная атака дронов на Киевскую область: одна погибшая, 8 раненых, повреждены дома и отель
Фото: Николай Калашик

В ночь на 23 июня Киевская область подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны РФ. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены частные дома, автомобили, гостиница, произошли пожары. Есть погибшая и восемь раненых.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: "В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены".

Детали: По словам начальника ОВА, в Бучанском районе повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

В Бориспольском районе произошел пожар в двух частных домах.

Обновлено: В 04:30 Калашник уточнил информацию о пострадавших в результате российской атаки.

Прямая речь: "К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.

Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте".

Обновлено: В 05:23 объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 06:28. По информации ГСЧС, количество пострадавших возросло до восьми.

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