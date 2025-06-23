Массированная атака дронов на Киевскую область: одна погибшая, 8 раненых, повреждены дома и отель
В ночь на 23 июня Киевская область подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны РФ. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены частные дома, автомобили, гостиница, произошли пожары. Есть погибшая и восемь раненых.
Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник
Прямая речь: "В Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены".
Детали: По словам начальника ОВА, в Бучанском районе повреждены четыре частных дома и три автомобиля.
В Бориспольском районе произошел пожар в двух частных домах.
Обновлено: В 04:30 Калашник уточнил информацию о пострадавших в результате российской атаки.
Прямая речь: "К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.
Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте".
Обновлено: В 05:23 объявили отбой воздушной тревоги.
Обновлено в 06:28. По информации ГСЧС, количество пострадавших возросло до восьми.
Предыстория:
- В ночь на 23 июня в Киеве и области, а также во многих других регионах зафиксировано большое количество вражеских ударных БпЛА.