Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ

У ніч проти 23 червня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала наслідки ворожої атаки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим та п’ятим поверхами п’ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі.

Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку – врятовано сім людей, серед них вагітна жінка.

Дослівно: "Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння".

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Деталі: Також зафіксовані займання на відкритих територіях через падіння уламків безпілотників і пошкодження нежитлових споруд.

"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Передісторія: