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Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ

Іван Д'яконовПонеділок, 23 червня 2025, 05:44
Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Фото: ДСНС

У ніч проти 23 червня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала наслідки ворожої атаки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим та п’ятим поверхами п’ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі. 

Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку – врятовано сім людей, серед них вагітна жінка.

 
 
 

Дослівно: "Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння".

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Деталі: Також зафіксовані займання на відкритих територіях через падіння уламків безпілотників і пошкодження нежитлових споруд.

"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Передісторія:

  • За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок нічної комбінованої атаки ворога постраждали п’ятеро людей.
  • У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

Київракетний ударбезпілотникиросійсько-українська війна
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