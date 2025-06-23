Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
У ніч проти 23 червня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показала наслідки ворожої атаки.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.
У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим та п’ятим поверхами п’ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі.
Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку – врятовано сім людей, серед них вагітна жінка.
Дослівно: "Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою – виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння".
Деталі: Також зафіксовані займання на відкритих територіях через падіння уламків безпілотників і пошкодження нежитлових споруд.
"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.
Передісторія:
- За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок нічної комбінованої атаки ворога постраждали п’ятеро людей.
- У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.