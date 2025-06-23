Спасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
В ночь на 23 июня Киев оказался под очередным российским обстрелом БПЛА и баллистики. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала последствия вражеской атаки.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких местах города.
В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.
Спасатели провели эвакуацию жителей дома – спасено семь человек, среди них беременная женщина.
Дословно: "Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому – возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение".
Детали: Также зафиксированы возгорания на открытых территориях из-за падения обломков беспилотников и повреждения нежилых построек.
"Информация о возможных пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- По словам городского главы Киева Виталия Кличко, в результате ночной комбинированной атаки врага пострадали пять человек.
- В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.