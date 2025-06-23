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Спасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев

Иван ДьяконовПонедельник, 23 июня 2025, 05:44
Спасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
Фото: ДСНС

В ночь на 23 июня Киев оказался под очередным российским обстрелом БПЛА и баллистики. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показала последствия вражеской атаки.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких местах города.

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В Шевченковском районе повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами пятиэтажного жилого дома с частичным разрушением крыши. Во дворе дома горели автомобили.

Спасатели провели эвакуацию жителей дома – спасено семь человек, среди них беременная женщина.

 
 
 

Дословно: "Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому – возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м. Продолжается тушение".

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Детали: Также зафиксированы возгорания на открытых территориях из-за падения обломков беспилотников и повреждения нежилых построек.

"Информация о возможных пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Предыстория:

  • По словам городского главы Киева Виталия Кличко, в результате ночной комбинированной атаки врага пострадали пять человек.
  • В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.

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