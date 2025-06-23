Комбинированный удар по Киеву: количество погибших возросло до 9, среди них ребенок

В результате ночного российского удара по Киеву погибли 9 человек, среди них – 11-летняя девочка. Еще 34 человека получили ранения.

Источник: ГСЧС, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский в Telegram, спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального марафона новостей, председатель КГВА Тимур Ткаченко, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Кличко: "Сейчас 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу".

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Детали: В 12:30 Водолага сообщила, что погибли уже 7 человек.

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От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

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Дополнено: Около 10 утра Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 25, среди них 4 ребенка. 8 пострадавших в Соломенском районе, еще 17 – в Шевченковском. Среди погибших – супруги.

"Всего по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже седьмой час", – сообщил Ткаченко.

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В 11:00 Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 31 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Около 14:00 ГСЧС сообщила о 34 пострадавших.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве россияне повредили 5 многоквартирных домов, а в Белой Церкви Киевской области "Шахед" попал в больницу.

В общем этот удар повредил объекты в четырех областях.

"Было 352 дрона, среди них 159 "Шахедов", 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи", – сообщил глава государства.

Обновлено: В 15:10 Ткаченко сообщил, что спасатели из-под завалов достали тело 8 жертвы российской атаки.

Впоследствии председатель КГВА сообщил о девятой жертве:

"Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело девятой погибшей в результате вражеского удара. Поисковая операция продолжается."

В городской прокуратуре уточнили: последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем – ее 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми, вероятно, еще могут быть люди.

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