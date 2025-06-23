Комбинированный удар по Киеву: количество погибших возросло до 9, среди них ребенок
В результате ночного российского удара по Киеву погибли 9 человек, среди них – 11-летняя девочка. Еще 34 человека получили ранения.
Источник: ГСЧС, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский в Telegram, спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального марафона новостей, председатель КГВА Тимур Ткаченко, Киевская городская прокуратура
Прямая речь Кличко: "Сейчас 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу".
Детали: В 12:30 Водолага сообщила, что погибли уже 7 человек.
От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
Дополнено: Около 10 утра Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 25, среди них 4 ребенка. 8 пострадавших в Соломенском районе, еще 17 – в Шевченковском. Среди погибших – супруги.
"Всего по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже седьмой час", – сообщил Ткаченко.
В 11:00 Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 31 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Около 14:00 ГСЧС сообщила о 34 пострадавших.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве россияне повредили 5 многоквартирных домов, а в Белой Церкви Киевской области "Шахед" попал в больницу.
В общем этот удар повредил объекты в четырех областях.
"Было 352 дрона, среди них 159 "Шахедов", 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи", – сообщил глава государства.
Обновлено: В 15:10 Ткаченко сообщил, что спасатели из-под завалов достали тело 8 жертвы российской атаки.
Впоследствии председатель КГВА сообщил о девятой жертве:
"Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело девятой погибшей в результате вражеского удара. Поисковая операция продолжается."
В городской прокуратуре уточнили: последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем – ее 11-летнюю дочь.
Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми, вероятно, еще могут быть люди.
Предыстория:
- В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Киев. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.