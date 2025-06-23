Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбинированный удар по Киеву: количество погибших возросло до 9, среди них ребенок

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 15:20
Комбинированный удар по Киеву: количество погибших возросло до 9, среди них ребенок
Фото ГСЧС Киева

В результате ночного российского удара по Киеву погибли 9 человек, среди них – 11-летняя девочка. Еще 34 человека получили ранения.

Источник: ГСЧС, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский в Telegram, спикер ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального марафона новостей, председатель КГВА Тимур ТкаченкоКиевская городская прокуратура

Прямая речь Кличко: "Сейчас 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу".

Реклама:

Детали: В 12:30 Водолага сообщила, что погибли уже 7 человек.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы. 

РЕКЛАМА:

Дополнено: Около 10 утра Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 25, среди них 4 ребенка. 8 пострадавших в Соломенском районе, еще 17 – в Шевченковском. Среди погибших – супруги.

"Всего по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже седьмой час", – сообщил Ткаченко.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

В 11:00 Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 31 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Около 14:00 ГСЧС сообщила о 34 пострадавших.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве россияне повредили 5 многоквартирных домов, а в Белой Церкви Киевской области "Шахед" попал в больницу. 

В общем этот удар повредил объекты в четырех областях.

"Было 352 дрона, среди них 159 "Шахедов", 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи", – сообщил глава государства.

Обновлено: В 15:10 Ткаченко сообщил, что спасатели из-под завалов достали тело 8 жертвы российской атаки.

Впоследствии председатель КГВА сообщил о девятой жертве:

"Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело девятой погибшей в результате вражеского удара. Поисковая операция продолжается."

В городской прокуратуре уточнили: последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем – ее 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми, вероятно, еще могут быть люди.

Предыстория:

Киевжертвыракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ
Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО
фотоНападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении
Трамп: "Украинцы очень хотят Patriot, но США они тоже нужны. Мы посмотрим"
Кабмин предлагает увеличить расходы на 400 миллиардов: на что пойдут деньги, а кому уменьшат финансирование
После вручения подозрений окружению Чернышова, министр просил продлить командировку за границей – УП
Все новости...
Норвегия будет производить надводные дроны в Украине
Прокуратура рассказала о погибших в Киеве: самой молодой жертве – 22 года
У Трампа осудили российские удары по Украине, но ждут "сдержанности" от обеих сторон
РФ атаковала Белгород-Днестровский баллистикой: разрушена школа, есть погибшие
Последние новости
03:41
Генсек ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей
03:16
Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки об ударах по Ирану – Axios
01:52
Пилот MotoGP в июле дебютирует в профессиональном велоспорте
01:50
Российская армия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области: погиб мужчина
00:56
США испытывают проблемы со строительством новейших подводных лодок из-за проблем с логистикой
00:50
В США собака из приюта предупредила мужчину о нападении эпилепсии
23:50
Какими были украинские художники-авангардисты Парижа – показывает Музей Ханенко
23:50
формула-1Камбэк Макларен, Ред Булл дома и скорость Мерседес: превью Гран-при Австрии
23:39
Зеленский о подписании соглашения о спецтрибунале для РФ: Нужны шаги, чтобы это заработало
23:29
Генсек НАТО отрицает, что называл Трампа "папочкой"
Все новости...
Реклама:
Реклама: