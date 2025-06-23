У Києві внаслідок атаки постраждав кампус КПІ, у будівлі поруч вирувала масштабна пожежа
Внаслідок російської атаки уночі 23 червня постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі – там вибиті вікна, у будівлі, що розташована поруч, вирувала масштабна пожежа.
Джерело: національне інформагентство Укрінформ, проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк в Telegram та КПІ ім. Ігоря Сікорського в Facebook
Дослівно агентство: "У ніч на 23 червня Київ пережив чергову ракетну атаку з боку Росії. Одним із місць падіння уламків став басейн Національного технічного університету КПІ".
Деталі: Проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк повідомив, що будівля спорткомплексу дійсно постраждала, але пожежі там не було.
"В КПІ ніяка будівля не горить! Вікна повибивало, але те що в мережах показують – не наше. Скла багато. Пропоную сьогодні хто має бажання і можливість прийти в спорткомплекс і допомогти зібрати скло", – написав він, оприлюднивши фото пошкодженої будівлі.
Згодом у КПІ уточнили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено кампус інституту, зокрема, спорткомплекс, декілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки.
"Інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає. Служби університету розпочали ліквідацію наслідків", – повідомили в КПІ.
Як видно з відео Укрінформа, пожежа вирувала в будівлі неподалік спорткомплексу. Той об’єкт зазнав серйозних пошкоджень.
На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.
За попередніми даними, на цій локації минулося без жертв.
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