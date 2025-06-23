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В Киеве в результате атаки пострадал кампус КПИ, в здании рядом бушевал масштабный пожар

Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 09:08
В Киеве в результате атаки пострадал кампус КПИ, в здании рядом бушевал масштабный пожар
Фото из Telegram Сергея Манзюка

В результате российской атаки ночью 23 июня пострадали здания кампуса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского в Соломенском районе – там выбиты окна, в здании, расположенном рядом, бушевал масштабный пожар.

Источник: национальное информагентство Укринформ, проректор по административно-финансовой работе КПИ им. Игоря Сикорского Сергей Манзюк в Telegram и КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook

Дословно агентство: "В ночь на 23 июня Киев пережил очередную ракетную атаку со стороны России. Одним из мест падения обломков стал бассейн Национального технического университета КПИ".

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Детали: Проректор по административно-финансовой работе КПИ им. Игоря Сикорского Сергей Манзюк сообщил, что здание спорткомплекса действительно пострадало, но пожара там не было.

"В КПИ никакое здание не горит! Окна повыбивало, но то что в сетях показывают – не наше. Стекла много. Предлагаю сегодня, кто имеет желание и возможность, прийти в спорткомплекс и помочь собрать стекло", – написал он, обнародовав фото поврежденного здания. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ МАНЗЮКА

Позже в КПИ уточнили, что в результате вражеской атаки поврежден кампус института, в частности, спорткомплекс, несколько учебных корпусов и четыре общежития.

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"Информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет. Службы университета начали ликвидацию последствий", – сообщили в КПИ.

Как видно из видео Укринформа, пожар бушевал в здании неподалеку спорткомплекса. Тот объект получил серьезные повреждения.

На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

По предварительным данным, на этой локации обошлось без жертв.

Предыстория:

Киевракетный ударпожар
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