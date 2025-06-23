Вночі Повітряні сили знешкодили 339 дронів і 15 ракет. Є прямі влучання у 6 локаціях

У ніч на 23 червня протиповітряна оборона знешкодила 354 безпілотники та ракети із 368, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 6 локаціях, падіння уламків – у 25-и у Києві та Київській області.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Із 20.00 22 червня противник атакував Україну 368 засобами повітряного нападу:

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352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (до 160 із них – "Шахеди");

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - РФ;

5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - РФ.

Основний напрямок удару – місто Київ.

За попередніми даними, станом на 09.00 ППО знешкодила 354 засоби повітряного нападу противника. Так, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;

5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

Водночас зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у Києві та Київській області.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони.

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