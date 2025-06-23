Ночью Воздушные силы обезвредили 339 дронов и 15 ракет. Есть прямые попадания в 6 локациях

В ночь на 23 июня противовоздушная оборона обезвредила 354 беспилотника и ракеты из 368, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 6 локациях, падение обломков - в 25-и в Киеве и Киевской области.

Источник: Воздушные силы

Детали: С 20.00 22 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:

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352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (до 160 из них - "Шахеды");

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл. - РФ;

5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска - РФ.

Основное направление удара - город Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 ПВО обезвредила 354 средства воздушного нападения противника. Так, 158 сбиты огневыми средствами, 196 - локально потеряны:

146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 - сбито, еще 3 - локально потеряны;

5 крылатых ракет Искандер-К сбито.

В то же время зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны.

Предыстория: