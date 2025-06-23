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Двічі по 1100 кг: Малюк розповів деталі третього удару по Кримському мосту

Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 16:20
Двічі по 1100 кг: Малюк розповів деталі третього удару по Кримському мосту
фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що під час третьої атаки на незаконно зведений Кримський міст 3 червня спецслужба завдала удару по ключових опорах, використавши по 1100 кг вибухівки - двічі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи". 

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Деталі: Він також нагадав, що українські спецслужби завдавали удару по мосту тричі: У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "SeaBaby" по воді. Третій раз у червні 2025 року відбувся новий удар під водою.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії"", - заявив Малюк.

Що передувало: 

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СБУКерченський міст
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