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Дважды по 1100 кг: Малюк рассказал детали третьего удара по Крымскому мосту

Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 16:20
Дважды по 1100 кг: Малюк рассказал детали третьего удара по Крымскому мосту
фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что во время третьей атаки на незаконно возведенный Крымский мост 3 июня спецслужба нанесла удар по ключевым опорам, использовав по 1100 кг взрывчатки - дважды.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи".

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Детали: Он также напомнил, что украинские спецслужбы наносили удар по мосту трижды: В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "SeaBaby" по воде. Третий раз в июне 2025 года состоялся новый удар под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории"", - заявил Малюк.

Что предшествовало:

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  • Служба безопасности Украины утром 3 июня провела уникальную спецоперацию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой.

СБУКерченский мост
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