Каллас: зібрано 80% із 2 мільйонів обіцяних Україні боєприпасів
Понеділок, 23 червня 2025, 20:23
Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас заявила, що вже має конкретні зобов’язання на постачання 80% із 2 мільйонів боєприпасів, які ЄС планує передати Україні у 2025 році.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди"
Деталі: Вже 80% від ініціативи Каї Каллас з надання Україні 2 млн боєприпасів протягом 2025 року підкріплені конкретними обіцянками.
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"Ми обговорили військову підтримку України, і я рада повідомити, що 80% обіцянок, необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів, вже зроблено на цей рік", – сказала Каллас.
Вона зауважила, що тепер "треба зробити ще 20%".
Нагадаємо:
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- Як повідомляла "Європейська правда", у квітні 2025 головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.
- Своєю чергою, у Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.
- Президент Чехії Петр Павел розповів, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.