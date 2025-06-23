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Каллас: зібрано 80% із 2 мільйонів обіцяних Україні боєприпасів

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 20:23
Каллас: зібрано 80% із 2 мільйонів обіцяних Україні боєприпасів
КАЯ КАЛЛАС. ФОТО З FACEBOOK

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас заявила, що вже має конкретні зобов’язання на постачання 80% із 2 мільйонів боєприпасів, які ЄС планує передати Україні у 2025 році.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Вже 80% від ініціативи Каї Каллас з надання Україні 2 млн боєприпасів протягом 2025 року підкріплені конкретними обіцянками.

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"Ми обговорили військову підтримку України, і я рада повідомити, що 80% обіцянок, необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів, вже зроблено на цей рік", – сказала Каллас.

Вона зауважила, що тепер "треба зробити ще 20%".

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