Каллас: собрано 80% из 2 миллионов обещанных Украине боеприпасов
Понедельник, 23 июня 2025, 20:23
Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что уже имеет конкретные обязательства на поставку 80% из 2 миллионов боеприпасов, которые ЕС планирует передать Украине в 2025 году.
Источник: корреспондентка "Европейской правды"
Детали: Уже 80% от инициативы Каи Каллас по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов в течение 2025 года подкреплены конкретными обещаниями.
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"Мы обсудили военную поддержку Украины, и я рада сообщить, что 80% обещаний, необходимых для инициативы по двум миллионам боеприпасов, уже сделано на этот год", – сказала Каллас.
Она отметила, что теперь "надо сделать еще 20%".
Напомним:
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- Как сообщала "Европейская правда", в апреле 2025 года главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.
- В свою очередь, в Чехии заявили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.
- Президент Чехии Петр Павел рассказал, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.