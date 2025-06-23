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Каллас: собрано 80% из 2 миллионов обещанных Украине боеприпасов

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 20:23
Каллас: собрано 80% из 2 миллионов обещанных Украине боеприпасов
КАЯ КАЛЛАС. ФОТО с FACEBOOK

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что уже имеет конкретные обязательства на поставку 80% из 2 миллионов боеприпасов, которые ЕС планирует передать Украине в 2025 году.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Уже 80% от инициативы Каи Каллас по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов в течение 2025 года подкреплены конкретными обещаниями.

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"Мы обсудили военную поддержку Украины, и я рада сообщить, что 80% обещаний, необходимых для инициативы по двум миллионам боеприпасов, уже сделано на этот год", – сказала Каллас.

Она отметила, что теперь "надо сделать еще 20%".

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