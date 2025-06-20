У червні росіяни намагаються зберегти і збільшити інтенсивність штурмів – Deepstate

У проєкті Deepstate проаналізували дії росіян на фронті у червні і відзначили, що ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.

Джерело: Deepstate

Дослівно: "Червень залишається активним на всіх ділянках фронту, якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то в цьому місяці 186.

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Ворог 5 діб підряд (з 10 по 14 червня) проводив більше 200 штурмових дій за добу".

Деталі: Відзначається, що найактивніше ворог у червні наступає на Покровському відтинку – 32% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Курському – 16.4%, Новопавлівському – 15%, Лиманському – 10.3% та Торецькому відтинках – 9.5%.

Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника.

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