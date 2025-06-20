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У червні росіяни намагаються зберегти і збільшити інтенсивність штурмів – Deepstate

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 червня 2025, 13:33
У червні росіяни намагаються зберегти і збільшити інтенсивність штурмів – Deepstate
ілюстративне фото: Генштаб

У проєкті Deepstate проаналізували дії росіян на фронті у червні і відзначили, що ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.

Джерело: Deepstate

Дослівно: "Червень залишається активним на всіх ділянках фронту, якщо у травні середньодобова кількість атак була 184, то в цьому місяці 186.

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Ворог 5 діб підряд (з 10 по 14 червня) проводив більше 200 штурмових дій за добу".

Деталі: Відзначається, що найактивніше ворог у червні наступає на Покровському відтинку – 32% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Курському – 16.4%, Новопавлівському – 15%, Лиманському – 10.3% та Торецькому відтинках – 9.5%.

Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника.

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Нагадаємо: 

  • На фронті за минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень з ворогом, з них 52 – на Покровському напрямку, 29 – на Лиманському напрямку.
  • Увечері 16 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля населених пунктів Сумської та Донецької областей.

російсько-українська війнаобстрілвійнаокупація
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