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DeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области

Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 21:21
DeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области
КАРТА: DEEPSTATE

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, обнародованной 23 июня, войска РФ продвинулись в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.

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Карта: DeepState
 
Карта: DeepState
 
Карта: DeepState

Дословно: "Карта обновлена. Враг продвинулся возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко".

Что предшествовало:

  • В течение 22 июня на фронте зафиксировали 142 боевых столкновения с врагом, больше всего на Покровском направлении, там отбили 44 атаки оккупантов.

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  • В проекте Deepstate проанализировали действия россиян на фронте в июне и отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.

Донецкая область
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