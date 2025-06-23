DeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области

В течение 22 июня на фронте зафиксировали 142 боевых столкновения с врагом, больше всего на Покровском направлении, там отбили 44 атаки оккупантов.

В проекте Deepstate проанализировали действия россиян на фронте в июне и отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.