DeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области
Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Согласно обновленной карте боевых действий, обнародованной 23 июня, войска РФ продвинулись в районах пяти населенных пунктов: Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
Дословно: "Карта обновлена. Враг продвинулся возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко".
Что предшествовало:
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В течение 22 июня на фронте зафиксировали 142 боевых столкновения с врагом, больше всего на Покровском направлении, там отбили 44 атаки оккупантов.РЕКЛАМА:
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В проекте Deepstate проанализировали действия россиян на фронте в июне и отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий, а во второй декаде месяца произошла активизация атак.