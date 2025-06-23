Трамп назвав "слабкою відповіддю" удари Ірану по американській базі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: За його словами, Іран випустив 14 ракет, з яких 13 – збили, а одну ракету навмисно "пропустили", оскільки вона рухалася у "безпечному напрямку".

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Трамп підтвердив, що жоден громадянин США та Катару під час атаки не постраждав. Він також додав, що "майже не було завдано жодної шкоди".

Як стверджує Трамп, уникнути втрат і поранень вдалося завдяки тому, що Іран заздалегідь повідомив Вашингтон про атаку.

Пряма мова: "Можливо, Іран тепер може перейти до миру та гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликатиму Ізраїль зробити те саме".

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Деталі: Трамп також подякував еміру Катару шейху Тамім бін Хамад Аль Тані за "все, що він зробив для досягнення миру в регіоні" та привітав світ з тим, що настав "час миру".

Що передувало: