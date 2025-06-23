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Трамп назвал "слабым ответом" удары Ирана по американской базе

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 23:44
Трамп назвал слабым ответом удары Ирана по американской базе
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отреагировал на американский удар по его ядерным объектам "очень слабым ответом".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: По его словам, Иран выпустил 14 ракет, из которых 13 – сбили, а одну ракету намеренно "пропустили", поскольку она двигалась в "безопасном направлении".

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Трамп подтвердил, что ни один гражданин США и Катара во время атаки не пострадал. Он также добавил, что "почти не было нанесено никакого ущерба".

Как утверждает Трамп, избежать потерь и ранений удалось благодаря тому, что Иран заранее сообщил Вашингтон об атаке.

Прямая речь: "Возможно, Иран теперь может перейти к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое".

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Детали: Трамп также поблагодарил эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани за "все, что он сделал для достижения мира в регионе" и поздравил мир с тем, что наступило "время мира".

Что предшествовало: 

  • Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщили, что ПВО перехватила атаку.
  • В США впоследствии подтвердили удары.

СШАТрампИран
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