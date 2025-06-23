ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомляють, що ППО перехопила атаку.
Джерело: кореспондент з питань міжнародних справ Axios Барак Равід у соцмережі Х, Al Jazeera, Reuters
Деталі: Як повідомляє журналіст із посиланням на ізраїльського та арабського чиновників, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по ядерних об'єктах.
Агентство "Аль-Джазіра" повідомляє про спалахи й звуки вибухів над Дохою.
За даними видання, військово-повітряна база Аль-Удейд площею 24 гектари, розташована на південний захід від столиці Дохи, є передовою штаб-квартирою Центрального командування США.
База керує військовими операціями США на території, що простягається від Єгипту на заході до Казахстану на сході.
Створена в рамках угоди про оборонну співпрацю в 1996 році, вона є найбільшою базою США на Близькому Сході і вміщує близько 10 000 військовослужбовців.
Катар та ОАЕ увечері 23 червня закрили свій повітряний простір. США закликали своїх громадян у Катарі "сховатися на місці до подальших розпоряджень".
Вищий орган безпеки Ірану заявив у своїй заяві, що його збройні сили використали стільки ж бомб, скільки США використали під час атаки на ядерні об'єкти Ірану.
У заяві також йдеться, що американська база знаходилася далеко від міських об'єктів і житлових районів Катару, тому це не становило "жодної загрози для дружнього і братнього сусіда Катару".
Катар заявив, що залишає за собою право відповісти безпосередньо і відповідно до міжнародного права після того, як Іран завдав удару по американській військовій базі Аль-Удейд в Досі у відповідь на атаку США на іранські ядерні об'єкти.
Міністр оборони повідомив "Аль-Джазіра", що Катарська протиповітряна оборона перехопила ракетну атаку на американську військову базу Аль-Удейд.
Що передувало:
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- Атаку назвали успішною, а президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Він пригрозив "набагато масштабнішими ударами" в майбутньому, якщо цього не станеться.
- Також Трамп застеріг Іран від "будь-якої помсти" після того, як США атакувала три ядерні об'єкти в країні.