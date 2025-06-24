ОП: Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА
Вівторок, 24 червня 2025, 00:34
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії, на якій обговорили виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).
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Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.
Дослівно ОП: "Також обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами".
Нагадаємо:
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- Раніше Зеленський повідомив, що під час поїздки до Британії обговорить з партнерами посилення захисту та сильні кроки тиску на Росію, щоб вона зупинила війну.
- Очікується, що 25 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.
- Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. Водночас президент ще не знає, чи поїде на саміт НАТО.
- 23 червня президент Володимир Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.