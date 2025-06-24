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ОП: Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 00:34
ОП: Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії, на якій обговорили виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

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Під час обговорення йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

Дослівно ОП: "Також обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами".

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