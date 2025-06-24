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ОП: Зеленский обсудил в Великобритании производство БпЛА

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 00:34
ОП: Зеленский обсудил в Великобритании производство БпЛА
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании, на которой обсудили изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

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В ходе обсуждения речь шла о ситуации на поле боя и дипломатической работе для достижения справедливого и устойчивого мира.

Дословно ОП: "Также обсудили рост украинского оборонного производства, особенно изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, и усиление сотрудничества с партнерами".

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