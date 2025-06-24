ОП: Зеленский обсудил в Великобритании производство БпЛА
Вторник, 24 июня 2025, 00:34
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании, на которой обсудили изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что Зеленский провел встречу с руководителями аналитических и исследовательских центров Великобритании в Королевском институте международных отношений (Chatham House).
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В ходе обсуждения речь шла о ситуации на поле боя и дипломатической работе для достижения справедливого и устойчивого мира.
Дословно ОП: "Также обсудили рост украинского оборонного производства, особенно изготовление дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, и усиление сотрудничества с партнерами".
Напомним:
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- Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.
- Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.
- 23 июня президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.