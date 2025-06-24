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Іран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари – міністр

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 04:36
Іран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари – міністр
фото: соцмережі Seyed Abbas Araghchi

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари.

Джерело: Арагчі в мережі Х, цитує CNN

Пряма мова Арагчі: "Як Іран неодноразово заявляв: Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки".

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"На даний момент не існує жодної "угоди" про припинення вогню або військових операцій".

Деталі: Арагчі додав, що якщо Ізраїль припинить свою "незаконну агресію" проти Ірану "не пізніше 4 години ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього".

Пряма мова Арагчі: "Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде прийнято пізніше".

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Деталі: Пізніше Арагчі подякував збройним силам Ірану і заявив, що військові операції проти Ізраїлю "тривали до останньої хвилини", натякнувши, що бойові дії, ймовірно, закінчилися.

Що передувалоТрамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними ЗМІ, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

ІранІзраїльперемир’я
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