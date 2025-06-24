Іран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари – міністр

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари.

Джерело: Арагчі в мережі Х, цитує CNN

Пряма мова Арагчі: "Як Іран неодноразово заявляв: Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки".

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"На даний момент не існує жодної "угоди" про припинення вогню або військових операцій".

Деталі: Арагчі додав, що якщо Ізраїль припинить свою "незаконну агресію" проти Ірану "не пізніше 4 години ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього".

Пряма мова Арагчі: "Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде прийнято пізніше".

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Деталі: Пізніше Арагчі подякував збройним силам Ірану і заявив, що військові операції проти Ізраїлю "тривали до останньої хвилини", натякнувши, що бойові дії, ймовірно, закінчилися.

Що передувало: Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними ЗМІ, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.