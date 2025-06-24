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Катар допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 03:10
Катар допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном – ЗМІ
ілюстративне фото: Getty Images

За даними CNN, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням одного з джерел виданням, президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

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Також, ідеться в публікації, Трамп попросив Катар домогтися від Ірану згоди на перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс потім узгодив деталі з катарським прем'єр-міністром.

Після розмови з прем'єр-міністром Катару іранці погодилися на пропозицію про припинення вогню.

CNN із цього приводу звернулося до Білого дому за коментарем.

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Трамп також розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб домовитися про цю частину угоди, повідомив американський чиновник, в ході серії телефонних дзвінків, які провели Трамп, Венс та інші.

Пізніше видання з посиланням на дипломата, обізнаного з перебігом переговорів, повідомило, що Іран погодився на запропоноване США перемир'я з Ізраїлем після переговорів, в яких посередником виступив уряд Катару.

Проте, додає CNN, уряди Ізраїлю та Ірану ще не підтвердили свою згоду на перемир'я.

Що передувалоТрамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними видання CNN, Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав.

Нагадаємо

  • Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.
  • У США згодом підтвердили удари. 
  • Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".

ІзраїльІранСШАперемир’я
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