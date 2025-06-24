Катар допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном – ЗМІ

За даними CNN, Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням одного з джерел виданням, президент США Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару і повідомив йому, що США змогли домогтися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

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Також, ідеться в публікації, Трамп попросив Катар домогтися від Ірану згоди на перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс потім узгодив деталі з катарським прем'єр-міністром.

Після розмови з прем'єр-міністром Катару іранці погодилися на пропозицію про припинення вогню.

CNN із цього приводу звернулося до Білого дому за коментарем.

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Трамп також розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб домовитися про цю частину угоди, повідомив американський чиновник, в ході серії телефонних дзвінків, які провели Трамп, Венс та інші.

Пізніше видання з посиланням на дипломата, обізнаного з перебігом переговорів, повідомило, що Іран погодився на запропоноване США перемир'я з Ізраїлем після переговорів, в яких посередником виступив уряд Катару.

Проте, додає CNN, уряди Ізраїлю та Ірану ще не підтвердили свою згоду на перемир'я.

Що передувало: Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

За даними видання CNN, Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав.

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