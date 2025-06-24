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Иран не будет вести военных действий, если Израиль прекратит удары – министр

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 04:36
Иран не будет вести военных действий, если Израиль прекратит удары – министр
фото: соцсети Seyed Abbas Araghchi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вести военных действий, если Израиль прекратит удары.

Источник: Арагчи в сети Х, цитирует CNN

Прямая речь Арагчи: "Как Иран неоднократно заявлял: Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот".

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"На данный момент не существует никакого "соглашения" о прекращении огня или военных операций".

Детали: Арагчи добавил, что если Израиль прекратит свою "незаконную агрессию" против Ирана "не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого".

Прямая речь Арагчи: "Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

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Детали: Позже Арагчи поблагодарил вооруженные силы Ирана и заявил, что военные операции против Израиля "продолжались до последней минуты", намекнув, что боевые действия, вероятно, закончились.

Что предшествовало: Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.

По данным СМИ, Катар помог заключить перемирие по соглашению Израиля и Ирана.

ИранИзраильперемирие
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