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Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Ольга Глущенко Вівторок, 24 червня 2025, 01:22
Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.

Джерело: Трамп у соцмережах

Пряма мова Трампа: "Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і загальне ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, остаточні місії!), яке триватиме 12 годин, після чого війна буде вважатися ЗАКІНЧЕНОЮ".

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"Офіційно Іран розпочне ПЕРЕМИР'Я, а через 12 годин Ізраїль розпочне ПЕРЕМИР'Я, і через 24 години світ вітатиме офіційне ЗАВЕРШЕННЯ 12-ДЕННОЇ ВІЙНИ".

"Припускаючи, що все буде працювати так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати "12-ДЕННОЮ ВІЙНОЮ".

Ця війна могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться!"

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Що передувало: 

  • Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.
  • У США згодом підтвердили удари. 
  • Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".

Нагадаємо: У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

ІзраїльІранТрампперемир’я
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