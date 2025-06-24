Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним.
Джерело: Трамп у соцмережах
Пряма мова Трампа: "Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і загальне ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, остаточні місії!), яке триватиме 12 годин, після чого війна буде вважатися ЗАКІНЧЕНОЮ".
"Офіційно Іран розпочне ПЕРЕМИР'Я, а через 12 годин Ізраїль розпочне ПЕРЕМИР'Я, і через 24 години світ вітатиме офіційне ЗАВЕРШЕННЯ 12-ДЕННОЇ ВІЙНИ".
"Припускаючи, що все буде працювати так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати "12-ДЕННОЮ ВІЙНОЮ".
Ця війна могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться!"
Що передувало:
- Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомили, що ППО перехопила атаку.
- У США згодом підтвердили удари.
- Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах "дуже слабкою відповіддю".
Нагадаємо: У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.