Поліція про нічну ворожу атаку на Сумщину: 3 загиблих, 6 поранених

Внаслідок ударів ударними безпілотниками РФ на Сумщині троє загиблих, серед них дитина, шестеро поранених, серед яких троє дітей, близько 30 будинків пошкоджені.

Джерело: поліція Сумської області, ДСНС

Деталі: Близько опівночі російські війська здійснили масовану атаку ударними БпЛА по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

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Дослівно поліція: "Внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів.

Серед них — 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

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Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога".

Деталі: Правоохоронці додають, що в результаті атаки пошкоджені близько 30 житлових будинків та чотири автівки.

Виникла масштабна пожежа.

фото: поліція Сумської області

фото: поліція Сумської області

фото: поліція Сумської області

Дослівно поліція: "На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики".