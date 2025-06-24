Полиция о ночной вражеской атаке на Сумскую область: 3 погибших, 6 раненых
В результате ударов ударными беспилотниками РФ в Сумской области трое погибших, среди них ребенок, шестеро раненых, среди которых трое детей, около 30 домов повреждены.
Источник: полиция Сумской области, ГСЧС
Детали: Около полуночи российские войска осуществили массированную атаку ударными БПЛА по одному из сел Верхнесыроватской общины Сумского района.
Дословно полиция: "В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей.
Среди них — 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома.
Также погибли женщина и мужчина из разных семей.
Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь".
Детали: Правоохранители добавляют, что в результате атаки повреждены около 30 жилых домов и четыре автомобиля.
Возник масштабный пожар.
Дословно полиция: "На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики".