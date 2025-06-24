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Полиция о ночной вражеской атаке на Сумскую область: 3 погибших, 6 раненых

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 06:18
Полиция о ночной вражеской атаке на Сумскую область: 3 погибших, 6 раненых
фото: ГСЧС

В результате ударов ударными беспилотниками РФ в Сумской области трое погибших, среди них ребенок, шестеро раненых, среди которых трое детей, около 30 домов повреждены.

Источник: полиция Сумской области, ГСЧС

Детали: Около полуночи российские войска осуществили массированную атаку ударными БПЛА по одному из сел Верхнесыроватской общины Сумского района.

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Дословно полиция: "В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей.

Среди них — 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома.

Также погибли женщина и мужчина из разных семей.

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Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь".

Детали: Правоохранители добавляют, что в результате атаки повреждены около 30 жилых домов и четыре автомобиля.

Возник масштабный пожар.

 
фото: полиция Сумской области
 
фото: полиция Сумской области
 
фото: полиция Сумской области

Дословно полиция: "На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики".

Сумская областьроссийско-украинская войнабеспилотникижертвы
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