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За мера Бердичева, якого спіймали на хабарі, внесли заставу

Альона Мазуренко Вівторок, 24 червня 2025, 10:20
За мера Бердичева, якого спіймали на хабарі, внесли заставу
затримання мера Бердичева. фото "РІО Бердичів"

За міського голову Бердичева Житомирської області Сергія Орлюка, якого підозрюють в хабарництві, внесли заставу в розмірі 242 тис. грн.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Корольовський районний суд Житомира

Дослівно: "21 червня була ухвала суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 23 червня внесли заставу в розмірі 242 тис. 240 грн".

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Деталі: У суді додали, що після внесення застави міського голову Орлюка звільнили з-під варти.

Нагадаємо: 

  • 20 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадовця на одержанні 2 000 доларів неправомірної вигоди.
  • Міському голові Бердичева Сергію Орлюку оголосили підозру за фактом вимагання та отримання хабаря, суд арештував його із правом внесення застави.
  • За клопотанням прокуратури суд обрав Орлюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави.

хабарЖитомирщинамісцева влада
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