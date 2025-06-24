За мера Бердичева, якого спіймали на хабарі, внесли заставу
Вівторок, 24 червня 2025, 10:20
За міського голову Бердичева Житомирської області Сергія Орлюка, якого підозрюють в хабарництві, внесли заставу в розмірі 242 тис. грн.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Корольовський районний суд Житомира
Дослівно: "21 червня була ухвала суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 23 червня внесли заставу в розмірі 242 тис. 240 грн".
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Деталі: У суді додали, що після внесення застави міського голову Орлюка звільнили з-під варти.
Нагадаємо:
- 20 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадовця на одержанні 2 000 доларів неправомірної вигоди.
- Міському голові Бердичева Сергію Орлюку оголосили підозру за фактом вимагання та отримання хабаря, суд арештував його із правом внесення застави.
- За клопотанням прокуратури суд обрав Орлюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави.