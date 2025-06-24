За мера Бердичева, якого спіймали на хабарі, внесли заставу

За міського голову Бердичева Житомирської області Сергія Орлюка, якого підозрюють в хабарництві, внесли заставу в розмірі 242 тис. грн.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Корольовський районний суд Житомира

Дослівно: "21 червня була ухвала суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 23 червня внесли заставу в розмірі 242 тис. 240 грн".

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Деталі: У суді додали, що після внесення застави міського голову Орлюка звільнили з-під варти.

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