За мэра Бердичева, которого поймали на взятке, внесли залог
Вторник, 24 июня 2025, 10:20
За городского голову Бердичева Житомирской области Сергея Орлюка, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог в размере 242 тыс. грн.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Королевский районный суд Житомира
Дословно: "21 июня было постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. 23 июня внесли залог в размере 242 тыс. 240 грн".
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Детали: В суде добавили, что после внесения залога городского голову Орлюка освободили из-под стражи.
Напомним:
- 20 июня оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области и следователи следственного управления областной полиции задержали чиновника на получении 2 000 долларов неправомерной выгоды.
- Городскому голове Бердичева Сергею Орлюку объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки, суд арестовал его с правом внесения залога.
- По ходатайству прокуратуры суд избрал Орлюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога.