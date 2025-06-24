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За мэра Бердичева, которого поймали на взятке, внесли залог

Алена МазуренкоВторник, 24 июня 2025, 10:20
За мэра Бердичева, которого поймали на взятке, внесли залог
задержание мэра Бердичева. фото «РИО Бердичев»

За городского голову Бердичева Житомирской области Сергея Орлюка, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог в размере 242 тыс. грн.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Королевский районный суд Житомира

Дословно: "21 июня было постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. 23 июня внесли залог в размере 242 тыс. 240 грн".

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Детали: В суде добавили, что после внесения залога городского голову Орлюка освободили из-под стражи.

Напомним: 

  • 20 июня оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области и следователи следственного управления областной полиции задержали чиновника на получении 2 000 долларов неправомерной выгоды.
  • Городскому голове Бердичева Сергею Орлюку объявили подозрение по факту вымогательства и получения взятки, суд арестовал его с правом внесения залога.
  • По ходатайству прокуратуры суд избрал Орлюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога.

взяткаЖитомирская областьместная власть
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