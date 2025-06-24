Росія вдарила по Дніпру: 17 людей загинули, 279 постраждалих

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, у місті пролунала серія вибухів, число людських жертв зросло до 17, 279 зазнали поранень.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Повітряні сили, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, ДСНС, глава держави Володимир Зеленський, прокуратура Дніпропетровщини

Пряма мова Лисака: "Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо".

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Оновлено: За останніми даними Лисака, число загиблих зросло до 17.

Постраждалих 279, серед них – 27 дітей.

У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини.

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Інфраструктурний об’єкт понівечений і в Самарі. Там загинули 2 людей, 14 – постраждали.

Раніше у зверненні до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів президент Зеленський сказав про 16 загиблих.

Деталі: Раніше Лисак зазначав, що цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів, наголосив очільник області.

За уточненими даними Філатова, в результаті чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музичної школи.

фото з FB Філатова

Також постраждали три заклади позашкільної освіти та управління соцзахисту. Є пошкодження 8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюються.

Також підтверджено, що зазнав пошкоджень поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

Раніше повідомлялось про одного загиблого і 20 поранених в Дніпрі та та 2 загиблих і 3 постраждалих у місті Самар. Потім кількість жертв і постраждалих почала зростати.

Рішенням мера, 25 червня у Дніпрі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

фото з ТГ Лисака

фото дснс

Що передувало: Повітряні сили сповістили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та про дві швидкісні цілі курсом на Дніпро.