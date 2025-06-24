Россия ударила по Днепру: 17 человек погибли, более 200 пострадали, их количество растет

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в городе прогремела серия взрывов, число человеческих жертв возросло до 17, 279 получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, Воздушные силы, мэр города Борис Филатов в Facebook, ГСЧС, глава государства Владимир Зеленский, прокуратура Днепропетровщины

Прямая речь Лысака: "Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем".

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Обновлено: По последним данным Лысака, число погибших возросло до 17.

Пострадавших 279, среди них – 27 детей.

В городе немало разрушенного. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более чем сотня авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

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Инфраструктурный объект изуродован и в Самаре. Там погибли 2 человека, 14 – пострадали.

Ранее в обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов президент Зеленский сказал о 16 погибших.

Детали: Ранее Лысак отмечал, что цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней, подчеркнул руководитель области.

По уточненным данным Филатова, в результате очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.

фото из FB Филатова

Также пострадали три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты. Есть повреждения 8 медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

Последствия разрушений в жилом секторе уточняются.

Также подтверждено, что получил повреждения поезд №52 Одесса - Запорожье.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 20 раненых в Днепре и и 2 погибших и 3 пострадавших в городе Самар. Позже количество погибших и раненых стало увеличиваться.

Решением мэра, 25 июня в Днепре объявлено Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

фото из ТГ Лысака

фото гсчс

Что предшествовало: Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения и о двух скоростных целях курсом на Днепр.