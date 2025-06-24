Росіяни влучили поблизу потяга у Дніпрі: постраждали десятки пасажирів

Потяг №52, який рухався з Одеси до Запоріжжя, зазнав пошкоджень унаслідок російського удару по Дніпру 24 червня, постраждали десятки пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram, речник пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко в Facebook

Дослівно УЗ: "Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває".

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Деталі: Повідомляється, що Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та довезти їх до Запоріжжя.

Лисак уточнив, що потяг постраждав у Дніпрі.

"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", – заявив голова ОВА.

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Доповнено: Згодом в УЗ повідомили, що поблизу потяга влучила російська ракета. Минулося без жертв, але є постраждалі серед пасажирів. Їм наразі надають меддопомогу.

"Для доставлення пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00. Слідкуйте за оперативними оновленнями", – повідомили в Укрзалізниці.

Речник пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко уточнив, що вибухова хвиля пошкодила поїзд, "повний родин із дітьми, що прямували з відпочинку"; постраждали десятки людей.

"Є декілька десятків людей з різаними ранами від скла. Першу допомогу надавали провідники, втім варто віддати належне – рятувальники та швидкі прибули блискавично і допомогли скерувати 500+ пасажирів до укриття – метро, звідки більшість людей вже самостійно дісталася Дніпра", – повідомив Шевченко.

Він додав, що через пошкодження контактної мережі на маршруті і через необхідність замінити "обстріляні вагони", доведеться трохи затримати такі поїзди:

3/4 Ужгород – Запоріжжя,

88/87 Ковель – Запоріжжя,

128/127 Львів – Запоріжжя,

32/31 Перемишль – Запоріжжя

Також будуть певні обмеження у русі приміських поїздів 6022/6027 П’ятихатки – Дніпро – П’ятихатки по Сухачівці.

Зворотній рейс поїзда №52 на Одесу організують з підмінних вагонів.

"Заздалегідь приносимо вибачення за можливі відхилення від звичного стандарту якості – екіпіруємо на бігу під повітряну тривогу" – повідомив Шевченко.

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