Россияне попали вблизи поезда в Днепре: пострадали десятки пассажиров

Поезд №52, который двигался из Одессы в Запорожье, получил повреждения в результате российского удара по Днепру 24 июня, пострадали десятки пассажиров.

Источник: Укрзализныця и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, спикер пассажирского направления УЗ Александр Шевченко в Facebook

Дословно УЗ: "В результате террористического удара России по Днепропетровской области поврежден поезд №52 Одесса – Запорожье. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается".

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Детали: Сообщается, что Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и довезти их до Запорожья.

Лысак уточнил, что поезд пострадал в Днепре.

"В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры", – заявил глава ОВА.

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Дополнено: Позже в УЗ сообщили, что вблизи поезда попала российская ракета. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие среди пассажиров. Им сейчас оказывают медпомощь.

"Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00. Следите за оперативными обновлениями", – сообщили в Укрзализныце.

Спикер пассажирского направления УЗ Александр Шевченко уточнил, что взрывная волна повредила поезд, "полный семей с детьми, которые ехали с отдыха"; пострадали десятки людей.

"Есть несколько десятков человек с резаными ранами от стекла. Первую помощь оказывали проводники, впрочем, стоит отдать должное – спасатели и скорые прибыли молниеносно и помогли направить 500+ пассажиров в укрытие – метро, откуда большинство людей уже самостоятельно добралась до Днепра", – сообщил Шевченко.

Он добавил, что из-за повреждения контактной сети на маршруте и из-за необходимости заменить "обстрелянные вагоны", придется немного задержать такие поезда:

3/4 Ужгород – Запорожье,

88/87 Ковель – Запорожье,

128/127 Львов – Запорожье,

32/31 Перемышль – Запорожье

Также будут определенные ограничения в движении пригородных поездов 6022/6027 Пятихатки – Днепр – Пятихатки по Сухачевке.

Обратный рейс поезда №52 на Одессу организуют из подменных вагонов.

"Заранее приносим извинения за возможные отклонения от привычного стандарта качества – экипируем на бегу под воздушную тревогу", – сообщил Шевченко.

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