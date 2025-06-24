Троє кандидатів на посаду заступників Кравченка пройшли Раду прокурорів – джерела

Троє кандидатів на посаду заступників генерального прокурора Руслана Кравченка пройшли Раду прокурорів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Йдеться про Максима Крима, Андрія Лещенка та Марію Вдовиченко.

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Довідково: Як повідомляють на сайті Київської міської прокуратури, Вдовиченко народилася у 1988 році в місті Києві.

У 2009 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава М у дрого, а у 2012 році – Національну академію прокуратури України, після закінчення якої працювала на посаді помічника прокурора Подільського району міста Києва, прокурора прокуратури Подільського району міста Києва, прокурора відділу прокуратури міста Києва, першого заступника керівника та керівника Київської місцевої прокуратури №7 міста Києва.

Лещенко працював прокурором в Офісі генпрокурора та, зокрема, заступником начальника управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

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Крим народився в 1988 році. У 2010 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у Севастопольській прокуратурі, був прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України.

Працював у Головній військовій прокуратурі, Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. 25 листопада 2020 року призначений на посаду заступника керівника Київської обласної прокуратури.

Зазначимо, Рада прокурорів складається з 15 осіб. Більшість складу Ради прокурорів складають саме прокурори – 13 представників, які представляють Офіс Генпрокурора, САП, обласні та окружні прокуратури.

До повноважень Ради прокурорів входить як скликання Всеукраїнської конференції прокурорів, так і забезпечення незалежності прокурорів та їх правовий і соціальний захист. Крім того, Рада прокурорів вносить рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад.

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