Після призначення Кравченка в ОГП почалися кадрові зміни – джерела
Після призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором в Офісі генпрокурора почалися кадрові перестановки.
Джерело: джерела "Української правди" в ОГП
Деталі: Повідомляється, що станом на 23 червня заступників генпрокурора Вікторію Літвінову та Антона Войтенка попросили написати заяви про звільнення.
Найближчим часом очікується також звільнення Ігоря Мустеци – заступника, який раніше згадувався у журналістському розслідуванні "hromadske".
За словами співрозмовників, рішення про його звільнення могли відтермінувати з огляду на те, що 23 червня він святкує День народження.
Водночас на посаді залишається заступник генпрокурора Олексій Хоменко, якого в ОГП пов’язують із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
- Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
- Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- 17 червня Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.
- 21 червня Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.
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Нагадаємо:
- 4 червня "hromadske" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що під час повномасштабної війни родина заступника генпрокурора Ігоря Мустеци суттєво збагатилася: придбала елітну нерухомість у Києві та Чернівцях і дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів. Також батько Мустеци у березні 2022 року вивіз у Румунію 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, яку не задекларував.