Після призначення Кравченка в ОГП почалися кадрові зміни – джерела

Після призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором в Офісі генпрокурора почалися кадрові перестановки.

Джерело: джерела "Української правди" в ОГП

Деталі: Повідомляється, що станом на 23 червня заступників генпрокурора Вікторію Літвінову та Антона Войтенка попросили написати заяви про звільнення.

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Найближчим часом очікується також звільнення Ігоря Мустеци – заступника, який раніше згадувався у журналістському розслідуванні "hromadske".

За словами співрозмовників, рішення про його звільнення могли відтермінувати з огляду на те, що 23 червня він святкує День народження.

Водночас на посаді залишається заступник генпрокурора Олексій Хоменко, якого в ОГП пов’язують із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.

Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

17 червня Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

21 червня Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.

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Нагадаємо: