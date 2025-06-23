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Після призначення Кравченка в ОГП почалися кадрові зміни – джерела

Українська правда, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 18:19
Після призначення Кравченка в ОГП почалися кадрові зміни – джерела
РУСЛАН КРАВЧЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Після призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором в Офісі генпрокурора почалися кадрові перестановки.

Джерело: джерела "Української правди" в ОГП

Деталі: Повідомляється, що станом на 23 червня заступників генпрокурора Вікторію Літвінову та Антона Войтенка попросили написати заяви про звільнення.

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Найближчим часом очікується також звільнення Ігоря Мустеци – заступника, який раніше згадувався у журналістському розслідуванні "hromadske".

За словами співрозмовників, рішення про його звільнення могли відтермінувати з огляду на те, що 23 червня він святкує День народження.

Водночас на посаді залишається заступник генпрокурора Олексій Хоменко, якого в ОГП пов’язують із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
  • Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
  • Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора України. Призначення Кравченка також схвалив Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
  • 17 червня Верховна Рада надала згоду президенту Володимиру Зеленському на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.
  • 21 червня Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.

Читайте також: Історія генпрокурора Костіна: від друга Єрмака до гучної відставки 

Нагадаємо: 

  • 4 червня "hromadske" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що під час повномасштабної війни родина заступника генпрокурора Ігоря Мустеци суттєво збагатилася: придбала елітну нерухомість у Києві та Чернівцях і дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів. Також батько Мустеци у березні 2022 року вивіз у Румунію  1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, яку не задекларував.

Офіс генпрокурора
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