Трое кандидатов на должность заместителей Кравченко прошли Совет прокуроров – источники

Трое кандидатов на должность заместителей генерального прокурора Руслана Кравченко прошли Совет прокуроров.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Речь идет о Максиме Крыме, Андрее Лещенко и Марии Вдовиченко.

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Справочно: Как сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры, Вдовиченко родилась в 1988 году в городе Киеве.

В 2009 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, а в 2012 году - Национальную академию прокуратуры Украины, после окончания которой работала в должности помощника прокурора Подольского района города Киева, прокурора прокуратуры Подольского района города Киева, прокурора отдела прокуратуры города Киева, первого заместителя руководителя и руководителя Киевской местной прокуратуры №7 города Киева.

Лещенко работал прокурором в Офисе генпрокурора и, в частности, заместителем начальника управления процессуального руководства и поддержания публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

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Крым родился в 1988 году. В 2010 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в Севастопольской прокуратуре, был прокурором отдела надзора за соблюдением законов в уголовном производстве военной прокуратуры Западного региона Украины.

Работал в Главной военной прокуратуре, Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона. 25 ноября 2020 года назначен на должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.

Отметим, Совет прокуроров состоит из 15 человек. Большинство состава Совета прокуроров составляют именно прокуроры - 13 представителей, представляющих Офис Генпрокурора, САП, областные и окружные прокуратуры.

В полномочия Совета прокуроров входит как созыв Всеукраинской конференции прокуроров, так и обеспечение независимости прокуроров и их правовая и социальная защита. Кроме того, Совет прокуроров вносит рекомендации о назначении и увольнении прокуроров с административных должностей.

Что предшествовало:

21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.

После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.

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