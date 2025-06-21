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Зеленський призначив Кравченка генпрокурором

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 12:39
Зеленський призначив Кравченка генпрокурором
Руслан Кравченко, фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: Указ президента з’явився 21 червня.

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Передісторія: 

  • Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора.
  • Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
  • Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора. Призначення Кравченка також схвалив комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
  • Того ж дня Рада надала згод  Зеленському на призначення Кравченка генеральним прокурором.

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ЗеленськийОфіс генпрокурора
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