Зеленський призначив Кравченка генпрокурором
Субота, 21 червня 2025, 12:39
Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.
Джерело: укази Зеленського
Деталі: Указ президента з’явився 21 червня.
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Передісторія:
- Зеленський 16 червня вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора.
- Подання на генпрокурора не вносилося до парламенту понад пів року – із моменту, коли в жовтні 2024 року народні депутати проголосували за відставку Андрія Костіна. Упродовж цього часу його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.
- Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора. Призначення Кравченка також схвалив комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- Того ж дня Рада надала згод Зеленському на призначення Кравченка генеральним прокурором.
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