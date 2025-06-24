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Майбутній командувач НАТО в Європі: Україна може виграти війну

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 24 червня 2025, 20:20
Майбутній командувач НАТО в Європі: Україна може виграти війну
Ілюстративне фото: Getty Images

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого США номінували на командування силами НАТО в Європі, вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Гринкевича під час слухань у Сенаті США 

Деталі: Гринкевич відповідав на питання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни Росії проти України і те, чи може остання перемогти.

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"Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти", – заявив у відповідь генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.

"Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", – додав він.

Нагадаємо:

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  • Президент США Дональд Трамп на початку червня офіційно номінував Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.
  • Паралельно з посадою командувача НАТО в Європі Алексус Гринкевич буде очолювати Європейське командування Збройних сил США.
  • Його заява в Сенаті контрастує з офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа, яка наполягає, що військового вирішення конфлікту не існує і сторони повинні укласти "угоду".

СШАНАТО
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