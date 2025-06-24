Майбутній командувач НАТО в Європі: Україна може виграти війну
Вівторок, 24 червня 2025, 20:20
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого США номінували на командування силами НАТО в Європі, вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Гринкевича під час слухань у Сенаті США
Деталі: Гринкевич відповідав на питання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни Росії проти України і те, чи може остання перемогти.
Реклама:
"Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти", – заявив у відповідь генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.
"Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", – додав він.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- Президент США Дональд Трамп на початку червня офіційно номінував Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.
- Паралельно з посадою командувача НАТО в Європі Алексус Гринкевич буде очолювати Європейське командування Збройних сил США.
- Його заява в Сенаті контрастує з офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа, яка наполягає, що військового вирішення конфлікту не існує і сторони повинні укласти "угоду".