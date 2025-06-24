Майбутній командувач НАТО в Європі: Україна може виграти війну

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого США номінували на командування силами НАТО в Європі, вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Гринкевича під час слухань у Сенаті США

Деталі: Гринкевич відповідав на питання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни Росії проти України і те, чи може остання перемогти.

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"Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти", – заявив у відповідь генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.

"Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", – додав він.

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