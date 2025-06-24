Будущий командующий НАТО в Европе: Украина может выиграть войну

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, которого США номинировали на командование силами НАТО в Европе, считает, что Украина может победить в войне с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Гринкевича во время слушаний в Сенате США

Детали: Гринкевич отвечал на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны России против Украины и о том, может ли последняя победить.

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"Сенатор, я считаю, что Украина может победить", – заявил в ответ генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США.

"Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с такой упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", – добавил он.

Напомним:

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