Будущий командующий НАТО в Европе: Украина может выиграть войну
Вторник, 24 июня 2025, 20:20
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, которого США номинировали на командование силами НАТО в Европе, считает, что Украина может победить в войне с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Гринкевича во время слушаний в Сенате США
Детали: Гринкевич отвечал на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны России против Украины и о том, может ли последняя победить.
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"Сенатор, я считаю, что Украина может победить", – заявил в ответ генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США.
"Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с такой упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", – добавил он.
Напомним:
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- Президент США Дональд Трамп в начале июня официально номинировал Гринкевича новым верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.
- Параллельно с должностью командующего НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет возглавлять Европейское командование Вооруженных сил США.
- Его заявление в Сенате контрастирует с официальной позициейадминистрации Дональда Трампа, которая настаивает, что военного решения конфликта не существует и стороны должны заключить "соглашение".