У Куп’янську п’ятеро постраждалих внаслідок удару КАБ
Середа, 25 червня 2025, 03:12
У ніч проти 25 червня російські окупаційні війська атакували КАБ місто Куп’янськ Харківської області, постраждали 5 цивільних осіб.
Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Вночі ворог також завдав удару по місту Куп’янськ.
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Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок".
Деталі: За словами Синєгубова, постраждали п’ятеро цивільних осіб.
Нагадаємо: У ніч проти 25 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували місто ударними дронами, зокрема цивільне підприємство.