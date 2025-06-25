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У Куп’янську п’ятеро постраждалих внаслідок удару КАБ

Ольга Глущенко Середа, 25 червня 2025, 03:12
У Куп’янську п’ятеро постраждалих внаслідок удару КАБ
Куп'янськ, ілюстративне фото: гуманітарна місія "Проліска" у Facebook

У ніч проти 25 червня російські окупаційні війська атакували КАБ місто Куп’янськ Харківської області, постраждали 5 цивільних осіб.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Вночі ворог також завдав удару по місту Куп’янськ.

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Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок".

Деталі: За словами Синєгубова, постраждали п’ятеро цивільних осіб.

Нагадаємо: У ніч проти 25 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували місто ударними дронами, зокрема цивільне підприємство.

Харківська областьросійсько-українська війна
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