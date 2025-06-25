В Купянске пять человек пострадали в результате удара УАБ
Среда, 25 июня 2025, 03:12
В ночь на 25 июня российские оккупационные войска атаковали УАБ город Купянск Харьковской области, пострадали 5 гражданских лиц.
Источник: начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Ночью враг также нанес удар по городу Купянск.
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В результате попадания УАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом".
Детали: По словам Синегубова, пострадали пять гражданских лиц.
Напомним: В ночь на 25 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город ударными дронами, в частности гражданское предприятие.