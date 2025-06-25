Макрон засудив масовану атаку Росії на Дніпро, внаслідок якої загинули 17 людей
Президент Франції Еманюель Макрон масовану атаку на Дніпро та удари Росії по інших містах останніми тижнями, внаслідок яких гинуть люди.
Джерело: Макрон у мережі Х
Пряма мова Макрона: "Я рішуче засуджую масовану атаку Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями".
Деталі: Президент Франції зазначив, що, незважаючи на те, що Україна прийняла запропоноване президентом США Дональдом Трампом більше трьох місяців тому, припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру.
Пряма мова Макрона: "Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії.
Росія не може продовжувати вбивати безкарно".
Деталі: Макрон також додав, що разом з партнерами продовжуватиме наполягати на встановленні міцного та тривалого миру в Україні.
Що передувало: Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, у місті пролунала серія вибухів, число людських жертв зросло до 17, 279 зазнали поранень.