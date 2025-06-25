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Макрон засудив масовану атаку Росії на Дніпро, внаслідок якої загинули 17 людей

Ольга Глущенко Середа, 25 червня 2025, 06:52
Макрон засудив масовану атаку Росії на Дніпро, внаслідок якої загинули 17 людей
Макрон, фото: getty images

Президент Франції Еманюель Макрон масовану атаку на Дніпро та удари Росії по інших містах останніми тижнями, внаслідок яких гинуть люди.

Джерело: Макрон у мережі Х

Пряма мова Макрона: "Я рішуче засуджую масовану атаку Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями".

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Деталі: Президент Франції зазначив, що, незважаючи на те, що Україна прийняла запропоноване президентом США Дональдом Трампом більше трьох місяців тому, припинення вогню, Росія продовжує відмовлятися від миру.

Пряма мова Макрона: "Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії.

Росія не може продовжувати вбивати безкарно".

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Деталі: Макрон також додав, що разом з партнерами продовжуватиме наполягати на встановленні міцного та тривалого миру в Україні.

Що передувало: Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, у місті пролунала серія вибухів, число людських жертв зросло до 17, 279 зазнали поранень. 

МакронДніпроросійсько-українська війнажертви
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