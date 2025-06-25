Макрон осудил массированную атаку России на Днепр, в результате которой погибли 17 человек
Президент Франции Эммануэль Макрон массированную атаку на Днепр и удары России по другим городам в последние недели, в результате которых гибнут люди.
Источник: Макрон в сети Х
Прямая речь Макрона: "Я решительно осуждаю массированную атаку России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели".
Детали: Президент Франции отметил, что, несмотря на то, что Украина приняла предложенное президентом США Дональдом Трампом более трех месяцев назад прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира.
Прямая речь Макрона: "Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия.
Россия не может продолжать убивать безнаказанно".
Детали: Макрон также добавил, что вместе с партнерами будет продолжать настаивать на установлении прочного и длительного мира в Украине.
Напомним: Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в городе прогремела серия взрывов, число человеческих жертв возросло до 17, 279 получили ранения.