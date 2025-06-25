Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон осудил массированную атаку России на Днепр, в результате которой погибли 17 человек

Ольга ГлущенкоСреда, 25 июня 2025, 06:52
Макрон осудил массированную атаку России на Днепр, в результате которой погибли 17 человек
Макрон, фото: getty images

Президент Франции Эммануэль Макрон массированную атаку на Днепр и удары России по другим городам в последние недели, в результате которых гибнут люди.

Источник: Макрон в сети Х

Прямая речь Макрона: "Я решительно осуждаю массированную атаку России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели".

Реклама:

Детали: Президент Франции отметил, что, несмотря на то, что Украина приняла предложенное президентом США Дональдом Трампом более трех месяцев назад прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира.

Прямая речь Макрона: "Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия.

Россия не может продолжать убивать безнаказанно".

РЕКЛАМА:

Детали: Макрон также добавил, что вместе с партнерами будет продолжать настаивать на установлении прочного и длительного мира в Украине.

Напомним: Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в городе прогремела серия взрывов, число человеческих жертв возросло до 17, 279 получили ранения.

МакронДнепрроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Макрон
Зеленский и Макрон обсудили увеличение поставок "Миражей"
FT: Трамп раньше покинул саммит G7, потому что недолюбливает Макрона и не хотел видеться с Зеленским
Мерц и Макрон призвали к усилению давления на Россию
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: