Росіяни атакували Запорізьку область: 5 поранених
П’ятеро чоловіків дістали поранення внаслідок російських обстрілів міста Запоріжжя, Василівського та Пологівського районів Запорізької баласті.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки".
Деталі: Він додав, що спеціалісти КП "Запоріжремсервіс" закрили вікна листами ОSB в 6-ти будинках, роботи тривають.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема, гатили з авіації по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому.
300 безпілотниками різної модифікації атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Обстрілами з РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.
152 рази вдарили з артилерії по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.
Через російські обстріли зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що після першої години ночі 25 червня в Запоріжжі пролунали вибухи, внаслідок ворожої атаки є пошкодження і 2 постраждалих.