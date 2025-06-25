Росіяни атакували Запорізьку область: 5 поранених

П’ятеро чоловіків дістали поранення внаслідок російських обстрілів міста Запоріжжя, Василівського та Пологівського районів Запорізької баласті.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки".

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Фото ЗОВА

Деталі: Він додав, що спеціалісти КП "Запоріжремсервіс" закрили вікна листами ОSB в 6-ти будинках, роботи тривають.

Фото ЗОВА

Загалом упродовж доби окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, гатили з авіації по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому.

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Фото ЗОВА

300 безпілотниками різної модифікації атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.



Обстрілами з РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.

Фото ЗОВА

152 рази вдарили з артилерії по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.



Через російські обстріли зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки.

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