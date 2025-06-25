Россияне атаковали Запорожскую область: 5 раненых

Пятеро мужчин получили ранения в результате российских обстрелов города Запорожье, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "9 частных домов повреждены ракетными ударами по Запорожью. Спасатели, коммунальщики, специалисты аварийных служб, соцзащиты, благотворительные организации помогают в оперативной ликвидации последствий вражеской атаки".

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Фото ЗОВА

Детали: Он добавил, что специалисты КП "Запорожремсервис" закрыли окна листами ОЅВ в 6-ти домах, работы продолжаются.

Фото ЗОВА

Всего в течение суток оккупанты нанесли 469 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, били из авиации по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Новоданиловке, Новогригорьевке, Новопавловке и Сладкому.

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Фото ЗОВА

300 беспилотниками различной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

Обстрелами из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку.

Фото ЗОВА

152 раза ударили из артиллерии по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

Из-за российских обстрелов разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, жилье и автомобили.

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